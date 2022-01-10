روبوت أمام الرئيس السيسي بافتتاح منتدى الشباب: "نطبق الإجراءات الوقائية بدقة"

كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

شارك روبوت ضمن فريق الربوتات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، فى فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث الروبوت بعد استعراضه أمام الحضور مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن فريق الروبوتات المشارك في تأمين المنتدى.

وقال الروبوت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر فى افتتاح المنتدى: "اتشرف بوجودى اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائى الذين يعملون خلال أيام وفعاليات منتدى شباب العالم.. إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. أتمنى لكم وقتا أمنا وتظلوا أمنين.. تحيا مصر وشكرا".

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.