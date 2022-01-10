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رجل من ولاية نيويورك يتصل بشرطة الكابيتول الأمريكية ويهدد بقتل دونالد ترامب

الإثنين، 10 يناير 2022 07:32 م
رجل من ولاية نيويورك يتصل بشرطة الكابيتول الأمريكية ويهدد بقتل دونالد ترامب دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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تم توجيه الاتهام إلى رجل من ولاية نيويورك هدد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع شرطة الكابيتول الأمريكية وسلطات أخرى، وفقًا لوثيقة محكمة تم الكشف عنها يوم الاثنين.

 

وفقا لوكالة رويترز، قال توماس ويلنيك من روكواي بيتش في نيويورك لمبنى شرطة الكابيتول خلال مكالمة هاتفية في 21 يوليو 2020 أنه إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر و "رفض التنحي" ، فإنه "سيحصل على أسلحة" و "ينزله" في إشارة الى قتله، كما قالت السلطات في شكوى جنائية يوم السبت.

 

لم تذكر الوثيقة اسم ترامب بشكل مباشر ، لكنها تشير إلى أن "فرد -1" شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 20 يناير 2017 حتى 20 يناير 2021.

 

وبحسب ما ورد تفاخر ويلنيك أمام شرطة الكابيتول حول مدى سهولة حصوله على سلاح ناري ، مضيفًا: "لا أريد إيذاء أي شخص ، لكنني سأقاوم الفاشية"، وقال في نهاية حديثه مع شرطة الكابيتول ، وفقًا للشكوى الجنائية: "آمل حقًا أن يخرج الله [ترامب]".

 

تقدم وثيقة المحكمة تفاصيل إضافية حول المكالمة مع شرطة الكابيتول ، مشيرة فقط إلى أنها كانت طوعية، كما تشير الشكوى الجنائية إلى خمسة أيام أخرى اتصل ويلنيك بالسلطات بخصوص ترامب، وتم اصدار مذكرة توقيف بحقه يوم الجمعة.


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