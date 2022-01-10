وقال كيشيدا- في تصريح أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الاثنين، إن الحكومة تهدف إلى "ضمان سلامة وراحة البال شعبها مع منع الضغط على النظام الطبي" من خلال الترويج لاختبارات فيروس كورونا المجانية والجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتوزيع الأدوية العلاجية عن طريق الفم.

وأضاف "مع ذلك، إذا كان هناك خطر حدوث ضغوط شديدة على النظام الطبي، فسوف نفكر في فرض قيود على أنشطة الناس".