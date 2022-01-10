اليوم السابع
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رئيس حكومة لبنان يصل مصر للمشاركة فى منتدى شباب العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 08:18 ص
رئيس حكومة لبنان يصل مصر للمشاركة فى منتدى شباب العالم رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى
كتبت إيمان حنا

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وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة اليوم في منتدى شباب العالم الذي يعقد في نسخته الرابعة بشرم الشيخ وفق بيان لمجلس لبنان.
 
وسيلقي رئيس الحكومة كلمة في المناسبة ويجري عددا من اللقاءات.
 
كما يشارك فى المنتدى الرئيس الفلسطيني ، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشباب العرب والأجانب.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية. ويمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة .
 
وتضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التى تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.
 
 كما تتصدر المناقشات مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها المشروع الأكبر فى تاريخ مصر الحديث لتنمية الإنسان .
 
وتشمل المناقشات كذلك عدة محاور أساسية هى السلام والابداع والتنمية.

منتدى شباب العالم 2022

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