رئيس جامعة جنوب الوادي: منتدى شباب العالم رسالة حب وأمان من أرض الحضارة للعالم

صابر سعيد

شارك الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ضمن 7 رؤساء جامعات مصرية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام فى شرم الشيخ حتى 13 يناير الحالى.





قال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن عقد المنتدى فى وقت يشهد فيه العالم مزيد من الإغلاق والإجراءات المشددة وأحيانا منع التنقل بسبب " كورونا" هى رسالة حب وأمان من مصر بلد الأمان إلى كل العالم وبداية انتصار حقيقى على مخاوف العالم من " كوفيد 19 " مشيرا إلى أن حضور ممثلين من 169 دوله إلى أرض السلام هى أيضا رساله منهم إلى العالم بأن مصر كانت قديما وحاليا نقطة تجمع لكل الفئات والأجناس والأديان.



وقدم غرباوي، شكر للقيادة السياسية التى استطاعت حشد هذا العدد من الشباب والقيادات على أرض مصر، وشكر المنظمين على تخصيص معظم فعاليات اليوم الأول حول الإجراءات الاحترازية وكيفيه خروج العالم من قارورة كورونا وكيفية التعامل مع تحوراته ومكره ودهائه.



وأشار الدكتور يوسف غرباوى، إلي أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2107 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وهذا أيضا يستحق الاحتفاء والشكر لصاحب الإنجاز الرئيس "السيسى".