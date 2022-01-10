دماء جديدة على الأوسطي.. مصرع مواطن في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر (فيديو)

كتب: أحمد حسنى

قدم اليوم السابع بثا جديدا عن حوادث الأوسطي، حيث لقى شخص من المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة، اليوم الإثنين مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ليسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الأوسطي، بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.