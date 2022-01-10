اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 02:36 م
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دفن جثمان الإعلامي وائل الإبراشى بمقابر العائلة.. صور و لايف

الإثنين، 10 يناير 2022 01:06 م
دفن جثمان الإعلامي وائل الإبراشى بمقابر العائلة.. صور و لايف جنازة وائل الإبراشى
الدقهلية - شريف الديب - مرام محمد- تصوير عمرو مصطفى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا للحظة دفن جثمان الإعلامي وائل الإبراشى، بمثواه الأخير بمقابر العائلة ، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا ،لصلاة الجنازة على جثمان الإعلامى وائل الإبراشى، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

وانهارت زوجة الإعلامى وائل الإبراشى، خلال وصول جثمان زوجها ، لمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي يشهد صلاة جنازة الإعلامي الراحل .

وانتابت الأسرة حالة من البكاء الشديد والإنهيار، خلال انتظار تشييع جثمان الراحل، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وسط مشاركة أهل القرية.

 

كما سادت حالة من الحزن على أسرة وأقارب الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، خلال انتظار  تشييع جثمانه لمثواه الأخير .

حيث أكد أحد المقربين من الراحل ، انه كان دائم في مساعده الغير في العمل، والوقوف بجانب الجميع ومساعدتهم في عملهم في مجال الإعلام .

كما قال أخر ، نحن لا نملك غير الدعاء، فقد فقدنا أخد وجار وصديق عزيز ، فهو دائما ما كان يساعد الجميع .

ويشيع جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية

ووصل منذ قليل جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة الجنازة  على الإعلامي الراحل.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (1)
انتظاهر الأهالى لجثمان وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (2)
الدعاء للمتوفى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (3)
تشييع جثمان وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (4)
جثمان وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (5)
جنازة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (6)
الأهالى يشيعون جنازة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (7)
جنازة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (8)
صلاة الجنازة
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (9)
تشييع الجثمان
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (10)
الأهالى يشيعون وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (11)
جنازة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (12)
أهل وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (13)
جنازة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (14)
انهيار أسرة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (15)
صلاة الجنازة
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (16)
انهيار أسرة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (17)
زوجة الإعلامى وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (18)
أسرة وائل الإبراشى
 
تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى (19)
أقارب وائل الإبراشى

 

 

 

 

الجثمان-يصل-المقابر
الجثمان-يصل-المقابر

 

الجثمان-يصل-مثواه-الأخير
الجثمان-يصل-مثواه-الأخير

 

جانب-من-الجنازة
جانب-من-الجنازة

 

جثمان-الاحل
جثمان-الاحل

 

جنازة-الإعلامى-وائل-الإبراشى
جنازة-الإعلامى-وائل-الإبراشى

 


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