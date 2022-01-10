اليوم السابع
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حبس موظف إداري بمستشفى كوم أمبو سنة مع الشغل لتورطه فى واقعة تزوير

الإثنين، 10 يناير 2022 05:59 م
حبس موظف إداري بمستشفى كوم أمبو سنة مع الشغل لتورطه فى واقعة تزوير محكمة - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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قضت محكمة جنايات أسوان، اليوم، بحبس موظف إدارى فى مستشفى كوم أمبو سنة مع الشغل فى قضية تزوير.

 

كان الموظف بمستشفى كوم أمبو، قد تم توجيه له تهمة التزوير فى أوراق رسمية، بعد أن تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهمه فيه بتزوير أوراق خاصة بزوجها، تثبت أنه كان محتجزا بالمستشفى، لكى ينفى واقعة اتهام زوجها بالتعدى عليها بالضرب.

 

وبالفحص والتحرى تبين صحة واقعة التزوير من قبل موظف المستشفى حيث قام موظف المستشفى بتسليم نفسه وأعاد الإجراءات فى القضية، حيث قررت المحكمة النطق بحكم حبسة سنة مع الشغل.

 

 

 

 


اسوان

كوم امبو

محكمة اسوان

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