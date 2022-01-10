جوتيريس لحضور منتدى الشباب: واصلوا الحديث للحصول على حلول لتحقيق التعافي

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إن الأزمة الصحية النفسية أثرت كثيرا على الشباب، ولكن الشباب قاموا في الوقت نفسه بتعزيز جهودهم، فهم في الشوارع وعلى الانترنت يدعون إلى التغيير ويطالبون بالمساواة والسلام والعدالة والتصدي لأزمة تغير المناخ، ويؤازرون بعضم بعضا داخل احيائهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف جوتيريس في كلمة موجهة إلى منتدى شباب العالم،:قام الشباب بتقديم أفكار وحلول تساعد المجتمعات المحلية في كيفية إعادة البناء والخروج من الجائحة وهى في حالة اقوى.

وأضاف: يذكرنا موضوع مؤتمر الشباب مما نعود عالم ما بعد جائحة كورونا، وأن بناء مستقبل أفضل يبدا اليوم، لذلك أتوجه إلى الشباب الذين يحضرون في هذا المنتدي واصلوا الحديث واستمروا في تبيان الحلول والإجراءات التى نحتاجها لتحقيق التعافي، واتوجه إلى القادة ومقررى السياسيات الذين انضموا للمنتدي استعينوا بالشباب حين نظركم في أساليب تحقيق التعافي.