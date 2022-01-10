جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران، القادمة من بيروت، اشتبه هانى محمود مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من لبنان.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عماره مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة متماثلة .

وبالعرض علي تامر رمزى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 260 عبوة أدوية بشرية لعلاج الاورام ومستحضرات تجميل مخبأة داخل علب الشيكولاته وعلب السجائر بحقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 6 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .