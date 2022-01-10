توكايف يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى الوضع فى كازاخستان

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إنه أجرى محادثة بناءة مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الإثنين، بحثا خلالها الوضع في البلاد على خلفية الأحداث الأخيرة.

وفي تغريدة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب توكايف واصفًا المحادثة التي جرت عبر تقنية الفيديوكونفرانس: "محادثة بناءة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم"، مضيفًا أنه أطلع ميشال على تطورات الوضع في كازاخستان.

وتابع الرئيس الكازاخي "تعرضنا لعمل غير مسبوق من العدوان والتعدي على دولتنا، واتخذنا إجراءات عاجلة لاستعادة النظام الدستوري وسيادة القانون".

وأشار إلى أنه أكد خلال المحادثة مع رئيس المجلس الأوروبي أن السلطات الكازاخية لا تستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين، قائلًا: لم ولن نستخدم القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين، وكل هذه المزاعم باطلة، مؤكدا أن كازاخستان ستواصل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.