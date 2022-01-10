توفير وجبة مدرسية سليمة وصحية على الطلاب.. التعليم تعلن الضوابط

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وضوابط توزيع التغذية المدرسية، على الطلاب لضمان الحفاظ على الصحة العامة، والنمو السليم للطلاب من خلال توفير تغذية مدرسية سليمة وصحية، نرصد فى التقرير التالى أبرز الضوابط.

ـ عدم توريد أية منتجات غذائية خاصة بالتغذية المدرسية إلا بعد استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لشهادة التوريد الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ـ موافاة الإدارة العامة للتغذية بالوزارة ببيانات مخازن الشركة ومراكز التعبئة لكل محافظة.



ـ عدم تخزين الوجبات المدرسية فى مخازن الشركة إلا بعد تسجيلها بإدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ـ نقل الوجبات الغذائية بوسائل النقل المستوفية لاشترطات تداول الأغذية، وعلى مسئولية الموزع.



ـ موافاة الإدارة العامة للتغذية بالوزارة ببيانات موزعى الوجبات المدرسية بالمحافظة، والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ـ متابعة توريد الوجبات المدرسية، والتعامل فى حالة الاشتباه فى حدوث تفشى عن طريق الغذاء.



ـ الالتزام بنماذج متابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية وبعدها.



ـ نشر الوعى الصحى بين الطلاب وحثهم على الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة.



ـ عدم توزيع أية وجبات منتهية الصلاحية أو ظهرت عليها بعض علامات الفساد.



ـ فى حالة ثبوت ذلك يتم تجميعها وتحرير محضر مرتجع وتخزينها فى مكان مخصص مدون عليه خاص بالمرتجعات، وتسليمها إلى سيارة التوزيع فى اليوم التالى.



ـ إتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب.



ـ التنسيق بين المديريات التعليمية وممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات، وذلك لوضع خطة لمتابعة تقديم الوجبات المدرسية للطلاب.



ـ تنفيذ التعليمات الخاصة بتتبع الوجبة المدرسية، وكذا تعليمات متابعة الحالة الصحية المدرسية.



ـ تجميع البيانات بشكل مبكر وبصورة سريعة عند ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب دون إحداث فزع أو بلبلة، مع عرض كافة البيانات بشفافية تامة.



ـ عدم تخزين الوجبات المدرسية بالمدارس وفى حالة التخزين لضرورة قصوى تقع المسئولية على المدارس المُخزن بها.



