تفاصيل مصرع 8 عمال وإنقاذ 15 إثر سقوط سيارة من معدية في النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد - سليم على - أحمد الجعفرى

سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاه للبر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن اى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية ، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

و يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص ، وتم انتشال 4 حتى الآن ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية ، من جهودهم للبحث عن 5 اشخاص مفقودين بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال ، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف مباحث الواقعة.

ووصل منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة مساء اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق الذي أكد أنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة خلال العبور بواسطة المعدية، مما أسفر عن سقوط السيارة بالمياه.

وشارك عدد من الصيادين في عمليات البحث عن المفقودين، حيث ساهموا بقواربهم في البحث عن ناجين، وزيادة مساحة البحث بالمكان الذي شهد الحادث.

ونجا سائق السيارة من الموت، ويستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وعدد العمال الذين كانوا بصحبته.

ووصل أهالي ضحايا سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، مما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، لمكان الحادث، في انتظار انتشال جثمانين الضحايا، بينما توجه عدد منهم إلى المستشفى بعد انتشال جثث 4 عمال، للتعرف عليهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الجثامين.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وكشفت التحريات أن عدد من العمال تمكنوا من السباحة والوصول للبر الآخر، بينما غرق عدد منهم، وتم انتشال 4 جثث، وجاري مواصلة جهود البحث لانتشال باقي الضحايا.

وتوصلت التحريات أن عدد من الضحايا ما زالوا قصر، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها؛ لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.