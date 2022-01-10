اليوم السابع
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تفاصيل مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم.. العمل على إنشاء 14 ألف فصل

الإثنين، 10 يناير 2022 05:00 ص
تفاصيل مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم.. العمل على إنشاء 14 ألف فصل طلاب - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطتها ضمن جهود مبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، نرصدها فى التقرير التالى.
 
 
ـ العمل على إنشاء 14 ألف فصل.
 
ـ  صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة.
 
ـ لخفض معدلات كثافة الفصول.
 
ـ إنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية.
 
ـ خدمة  المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.
 
ـ زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال.
 
ـ إحلال المدارس غير الصالحة.
 
ـ متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة.
 
ـ تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.
 
ـ بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني.
 
ـ التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات.
 
ـ متابعة البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين ومحو الأمية.
 
ـ تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى.
 
ـ إمدادها بحقائب للتجارب العلمية.
 
ـ إعداد أفلام توعوية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم.
 
ـ إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة.
 
ـ رفع الوعي البيئى بهذه القرى.
 
ـ إعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طلاب المدارس.
 
 
 

التربية والتعليم

حياة كريمة

خطة التعليم بقرى حياة كريمة

انشاء مدارس بقرى حياة كريمة

التسرب من التعليم

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