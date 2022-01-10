تفاصيل سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد ومصرع عدد من العمال في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل سقوط سيارة بفرع رشيد، ما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وكشفت التحريات أن عددا من العمال تمكنوا من السباحة والوصول للبر الآخر، بينما غرق عدد منهم، وتم انتشال 4 جثث، وجاري مواصلة جهود البحث لانتشال باقي الضحايا.

وتوصلت التحريات أن عددا من الضحايا ما زالوا قصر، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.