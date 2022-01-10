تفاصيل خطة مواجهة ذباب الرمل فى محافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شن مركز ومدينة برج العرب يواصل حملة لمكافحة ذبابة الرمل وفقا لتعليمات اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب تواصل إدارة شئون البيئة حملاتها لمكافحة ذبابة الرمل .

ومن الأماكن التى تم تعقيمها صنية بهيج ، شارع الوحدة المحلية لقرية بهيج ، شارع المزلقان ، محيط الوحدة الصحية ، خلف مكتب البريد بقرية بهيج .

كما شملت الحملة محيط سجن الغربانيات ، شارع الوحدة المحلية ، محيط مدرسة الغربانيات ، شارع الوحدة الصحية ، نجع مصباح بقرية الغربنيات نجع احمد ، نجع القطان الشرقي والغربى ، نجع الأفراد ، شارع جمال عبد الناصر ويأتى ذلك فى إطار الوقاية من الأضرار التى تسببها ذبابة الرمل وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.