اليوم السابع
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تفاصيل خطة مواجهة ذباب الرمل فى محافظة الإسكندرية.. صور

الإثنين، 10 يناير 2022 07:58 م
تفاصيل خطة مواجهة ذباب الرمل فى محافظة الإسكندرية.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن مركز ومدينة برج العرب يواصل حملة لمكافحة ذبابة الرمل وفقا لتعليمات اللواء  علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب  تواصل إدارة شئون البيئة حملاتها لمكافحة ذبابة الرمل .
 
ومن الأماكن التى تم تعقيمها صنية بهيج ، شارع الوحدة المحلية لقرية بهيج ، شارع المزلقان ، محيط الوحدة الصحية ، خلف مكتب البريد بقرية بهيج .
 
كما شملت الحملة محيط سجن الغربانيات ، شارع  الوحدة المحلية ، محيط مدرسة الغربانيات ، شارع الوحدة الصحية ،  نجع مصباح بقرية الغربنيات نجع احمد ، نجع القطان الشرقي والغربى ، نجع الأفراد ، شارع جمال عبد الناصر ويأتى ذلك فى إطار الوقاية من الأضرار التى تسببها ذبابة الرمل وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(3)
حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(3)

حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(4)
حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(4)

حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(5)
حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(5)

حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(6)
حملات-مواجهة-زباب-الرمل-بالإسكندرية--(6)
 

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