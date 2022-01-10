تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث شملت القرارات تعيين الدكتورة نجلاء محمد عبد الجواد الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم التاريخ والآثار بالكلية، وتعيين الدكتور إبراهيم محمد رضا الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية.

كما تضمنت القرارات أيضا تعيين الدكتور ناصر علي عبد النبي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب رئيسا لقسم اللغة العربية بالكلية.

وفى سياق أخر أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة، لتفقد سير الامتحانات بكليات التربية والحقوق، بالإضافة إلى تفقد امتحانات كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية المركزية.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة هناء عبد الجواد القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفنى للتمريض، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى السيد نائب مدير المركز، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدراية، ووكلاء الكليات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الإمتحانات.