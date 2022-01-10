تعرف على أفضل الأطعمة لمرضى السكرى.. المكسرات الأبرز

كتبت فاطمة خليل

مرض السكرى هو مرض مزمن ينتج عن حالة تستمر مدى الحياة يصبح فيها جسم الشخص غير قادر على صنع أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، ويلعب النظام الغذائي لمرض السكرى دورًا حيويًا في إدارة المرض بكفاءة لفترة أطول، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة لنظام غذائي لمرضى السكري وفقا لموقع on health.

أفضل الأطعمة لنظام غذائي لمرضى السكري



تناول المزيد من الخضار

تشعرك الألياف النباتية بالشبع والامتلاء ودون زيادة نسبة السكر في الدم كما أن الخضروات مليئة بالعناصر الغذائية، تشمل الأمثلة الجزر والفلفل والبروكلي الخضراوات الورقية مثل السبانخ أو اللفت.



الخضار

قلل من الخضروات النشوية الخضروات النشوية تحتوي على كربوهيدرات أكثر من نظيراتها، رغم احتوائها على مغذيات صحية، لذا يجب على مرضى السكر التقليل منها، وتشمل الخضروات النشوية البطاطس والبطاطا الحلوة والذرة والقرع الشتوي.

الخضار النشوية وجبة خفيفة من الفاكهة الفاكهة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، لذا تناول وجبتين إلى ثلاث وجبات في اليوم، يمكن أن تكون تفاحة صغيرة واحدة أو نصف كوب من الفراولة، اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك اختيار الفاكهة منخفضة السكر. اختر الحبوب الكاملة تحتوي الحبوب الكاملة على جميع الألياف والمغذيات الأخرى، يمكنك تناولها على الإفطار أو كطبق جانبي مع طعام الغداء أو العشاء تأتي في أشكال عديدة ، بما في ذلك دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل.

الحبوب الكاملة

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على دهون صحية ، لكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية، تشمل الخيارات الجيدة الجوز والفستق والفول السوداني وبذور عباد الشمس والكاجو.



المكسرات والبذور

أضف بعض البروتين حاول تضمين البروتين في جميع وجباتك، يساعدك على الشعور بالشبع ويبطئ من سرعة وصول الكربوهيدرات إلى مجرى الدم، تشمل المصادر الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية والبروتينات النباتية مثل الفول والعدس والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون.