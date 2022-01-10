"تضامن قنا" تنظم رحلة ترفيهية للأيتام بمدينة الغردقة

قنا صابر سعيد

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رحلة ترفيهية لأطفال إحدى مؤسسات رعاية الأيتام وفتيات دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة إلى منتجع مكادى بمدينة الغردقة .

وأوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أنه تم اليوم تنظيم الرحلة لعدد 25 طفل وطفلة، بمرافقة عدد من المشرفين العاملين بالمديرية والمؤسسة ودار الرحمة بهدف رعاية الأطفال أثناء الرحلة وتلبية احتياجاتهم .

وأضاف الباز، أن برنامج الرحلة يشمل مشاهدة عرض الدولفين وممارسة بعض الألعاب الترفيهية لإضفاء جو من الفرح والسعادة بين الأطفال، موجها الشكر إلى مسئولى منتجع مكادى لحسن تعاونهم واستقبالهم للأطفال، مؤكدا أن المديرية حريصة على استمرارية مثل هذه الأنشطة الترفيهية لما لها من أثر ايجابي ورائع يحقق رضا و سعادة الأطفال.

من جانبهم عبر الأطفال عن سعادتهم لما يقدمه محافظ قنا من دعم مستمر لهم وحرصه على توفير كافة احتياجاتهم وإدخال الفرحة في نفوسهم من خلال هذه الفعاليات والبرامج الترفيهية.