تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى من سيدى سالم أبو الفرج بالدقهلية بعد قليل

الدقهلية - مرام محمد - تصوير عمرو مصطفى

يشيع جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة جنازة الإعلامي الراحل .



وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

كان الإعلامى وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ إصابته وحتى وفاته.



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (12)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (1)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (2)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (3)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (4)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (5)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (6)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (7)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (8)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (9)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (10)