تشكيل لجنة لفحص مركز طبى مخالف بالعمرانية بعد تعرض مريض للاعتداء

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مخالفات مركز طبى بالجيزة، والاعتداء على أحد المرضى، حيث أمرت بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص تراخيص المرخص، ومدى التزامه بالشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة لتلك المراكز.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أحد المرضى والذى اتهم أحد العاملين بالمركز بالاعتداء عليه بالضرب، واستدعت مسئولى المركز لسماع أقوالهم، وبيان تفاصيل الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم فى الواقعة.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق إغلاق مركز طبي خاص وتم تشميعه، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية، في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز، بالاعتداء على مريض، وتداول مقطع فيديو للواقعة،عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتشن الجهات المختصة حملات دورية في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.