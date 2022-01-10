تشكيل لجنة فنية لفحص معدية الموت بـ"منشاة القناطر".. وعرض السيارة على مهندس فنى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت جهات التحقيق بعرض السيارة المتسببة فى حادث غرق منشأة القناطر، بعد استخراجها منذ قليل على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لفحص أجزائها الميكانيكية، والمكابح الخاص بها، لبيان ما إذا كان بها مشاكل فنية تحول دون قيادتها من عدمه، كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص المعدية، وتحديد مدى صلاحيتها، وإذا ما كان بها مشاكل فنية من عدمه.

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها؛ لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وصل أهالي ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، ما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، لمكان الحادث، في انتظار انتشال جثامين الضحايا، بينما توجه عدد منهم إلى المستشفى بعد انتشال جثث 4 عمال، للتعرف عليهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الجثامين.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.