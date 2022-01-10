تدريب 25 سيدة بسيوة على خياطة وتطريز القماش والجلود

مطروح - حسن مشالي

اجتازت 25 سيدة من أبناء سيوة، دورة تدريبية على الخياطة والتطريز " قماش – وجلود" والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع محافظة مطروح ونفذتها مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية".

وأناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، لحضور احتفالية ختام الدورة التدريبية لسيدات سيوة، وتسليم شهادات إتمام الدورة لـ 25 سيدة، وإهدائهن حقيبة خامات وعدد بسيطة لأعمال الخياطة و التطريز، لكل متدربة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، و محمد بكر رئيس مجلس مدينة سيوة و المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح و المهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة و أحمد بشير رئيس مؤسسة مهنة و مستقبل للتنمية، و عثمان عبد الخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة.

وأشاد سكرتير عام المحافظة، بأعمال الدورة والهدف منها، مع توفير مزيد من فرص العمل، لتحقيق دخل اقتصادي، و أشاد بدور جهاز تنمية المشروعات، في دعم الصناعات الحرفية و التراثية، في محافظة مطروح، ووجه الشكر لمؤسسة مهنة و مستقبل، القائمة بأعمال التدريب، بتمويل الجهاز، من خلال المشروع الأسباني، مؤكدا علي دعم المحافظة وتوفير كافة أوجه الدعم، بالتعاون مع جهاز المشروعات، مع أهمية الاستمرارية و التطوير في المنتجات الحرفية و التراثية، التي تشتهر بها واحة سيوة.