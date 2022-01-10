تداول 26 سفينة عبر ميناء دمياط ووصول 6 آلاف طن من الأخشاب

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28975 طن تشمل 9920 طن فوسفات و7303 طن ملح و7062 طن أسمنت و900 طن نترات و3790 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61947 طن تشمل : 18100 طن ذرة و 7500 طن خردة و 1727 طن خشب زان و 4446 طن ابلاكاش و 2750 طن زيت و 3778 طن سكر و 11625 طن فول صويا و 12020 طن قمح.

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 755 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الامارات و قطر و الاردن وهولندا و سلوفينيا وهونج كونج وانجلترا وأمريكا وسنغافورة والمانيا والهند وسريلانكا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1696حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135074 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125875 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2449 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط و شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4875 شاحنة .