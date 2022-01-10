تجديد حبس 6 متهمين فى واقعة الطالبة بسنت خالد 15يوما

الغربية محمد طارق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر الزيات فى محافظة الغربية، تجديد حبس 6 متهمين فى واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد بنت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبى، أمرت بحبس 6 طلاب فى واقعة الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكترونى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق مع المتهمين ووجهت لهم تهم ابتزاز المجنى عليها وتداول الصور.

كانت النيابة العامة بكفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات، قد قررت تجديد حبس كل من "ابراهيم ى”، "عبدالحميد ه" المتهمين فى واقعة الفتاة بسنت 15 يوما، والتى شغلت الرأى العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

وكانت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات، قد قامت بالتحقيق مع المتهمين الرئيسيين فى واقعة الفتاة بسنت، بعد تقدم والدها خالد شلبى ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة وتقديمه لصور وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قاما المتهمان بتداوله لابنته مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لإنهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة عليها.

ونجحت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت شلبى ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتى هزت الرأى العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام فى تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ابراهيم. ا" و"عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائى بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة فى العقد الثانى إثر تناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعى محافظة الغربية بوصول بسنت. خ. ش "17 عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى الازهرى، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفرالزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة اعياء " ادعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها".

وباشر المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق فى الواقعة، وبسؤال اسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق