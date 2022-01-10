تجديد حبس المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بصور خاصة فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بابتزاز فتاة بمنطقة الهرم وتهديدها بصور خاصة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجهاز لاب توب ضبط بحوزته، وإرفاق نتائج التفريغ بملف التحقيقات فى القضية؛ لاستكمال التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال الفتاة المجنى عليها ووالدها، والذين أفادوا بتهديد الشاب المتهم للفتاة بصور مفبركة لإجبارها على إقامة علاقة معه، وأنه فبرك تلك الصور وأنها غير صحيحة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من والد طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، اتهم فيه أحد الأشخاص بابتزاز ابنته، وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لإقامة علاقة معها.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن المتهم طالب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.