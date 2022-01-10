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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين متهمين بالقتل العمد إلى 13 يناير

الإثنين، 10 يناير 2022 02:35 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين متهمين بالقتل العمد إلى 13 يناير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 13 يناير.

 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

سفاح الجماليه

محاكمة سفاح الجماليه

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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