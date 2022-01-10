اليوم السابع
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بوتين: الهجوم على كازاخستان عمل عدوانى وكان من الضرورى الرد دون تأخير

الإثنين، 10 يناير 2022 10:25 ص
بوتين: الهجوم على كازاخستان عمل عدوانى وكان من الضرورى الرد دون تأخير الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك دون تأخير.

وحسب موقع روسيا اليوم أضاف الرئيس الروسي خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، أن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها.

وأكد أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان.

وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتخذت القرار الضروري وفي الوقت المحدد.

كما أشار بوتين إلى أن قوات مجموعة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد.

 

 

 


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