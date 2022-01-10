بنك الاستثمار الأوروبي يوقع اتفاقية بـ45 مليون يورو لدفع عملية التحول الأخضر في الدنمارك

أعلن بنك الاستثمار الأوروبى عن توقيع اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو مع شركة "هالدور توبسو" الدنماركية، الرائدة فى مجال التكنولوجيا؛ بهدف تمويل استراتيجية الشركة للحد من انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2024 ضمن خطة الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية .

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، يسلط التمويل الأوروبى الضوء على التزام الشركة بتطوير تقنيات جديدة لدعم مجموعة واسعة من الصناعات كثيفة الطاقة والانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون.

ورحب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريستيان كيتيل تومسون، بتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن مثل هذا النوع من الأبحاث المتطورة من قبل شركة أوروبية له أهمية استراتيجية من حيث حماية التكنولوجيا والمعرفة والنمو الاقتصادى والتوظيف .

وقال أن "ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير وتقنيات الهيدروجين المبتكرة وغيرها من التقنيات التحفيزية يتماشى تمامًا مع أهداف العمل المناخى لبنك الاستثمار الأوروبى لتخفيض الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد كيميائية صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الحيوي".

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "إن هدف تحويل المجتمعات نحو حلول الطاقة النظيفة يعد أمرًا حيويًا فى المعركة ضد تغير المناخ".

وأكد أن هذه الاتفاقية ستدعم البحث فى مجال تقنيات الهيدروجين المبتكرة التى تمكن عملائنا فى النهاية من إنتاج منتجات منخفضة الكربون.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى قدم أكثر من 600 مليون يورو فى شكل قروض لمشاريع دنماركية فى مختلف القطاعات فى عام 2020، بما فى ذلك الخدمات والصناعة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويعد الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية (EFSI) هو الركيزة الأساسية لخطة الاستثمار لأوروبا وتأمين التمويل اللازم للمشاريع ذات المخاطر العالية حيث ضخت 546.5 مليار يورو من الاستثمارات واستفاد منها أكثر من 1.4 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.