بعد يوم ممطر.. طقس مستقر بالغردقة وسماء صافية وشمس ساطعة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، اليوم الاثنين، لايف من مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس بعد يوم ممطر شهدت مدن محافظة البحر الأحمر الشمالية أمس، حيث شهد طقس البحر الأحمر طقس معتدل وشمس ساطعة وسماء صافية.

كما شهدت حالة البحر الأحمر استقرار وابحرت الرحلات السياحية البحرية من صباح اليوم فى اتجاه الجزر البحرية المختلفة مواقع الغوص من عدة مراسى مختلفة وكان على رأس تلك الجزر البحرية.

وكانت تساقطت أمطار خفيفة على انحاء مدن البحر الأحمر الشمالية منها مدن سفاجا والغردقة ورأس غارب فى محافظة البحر الأحمر مساء أمس على مناطق متفرقه بهم. وكانت ايضا حذرت هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متوسطة وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق بسقوط الأمطار الخفيفة على مدن المحافظة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها جنوبا تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الرى طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط امطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.