بطاقة 100 طن يوميا.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع مضرب الأرز

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية و مجلس إدارة المصنع.

واستعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذى فى الأعمال الجارية بالمصنع، مؤكدا أن مصنع مضرب الأرز يساهم فى توفير مخزون استراتيجى من محصول الأرز الذى يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التى تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة.

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جتوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر، ويقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن فى اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.



المحافظ خلال زيارته للمصنع