بدء احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية بجامعة الدول العربية

بيشوى رمزى

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العربي لمحو الامية 2022تحت شعار "محو الامية.. بناء للإنسان وتنمية للأوطان" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بصفتها الدولة صاحبة مبادرة اطلاق العقد العربي لمحو الامية والرئاسة الحالية للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار .بمشاركة وفود من مصر واليمن وسلطنة عمان والاردن والامارات وليبيا ، الى جانب الاستماع الى كلمات مسجلة ( عن بعد ) من وفود السعودية والبحرين وفلسطين وموريتانيا .

ويتضمن الاحتفال إطلاق صفحة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار على شبكة الانترنت الذي جاء نتيجة تعاون جامعة الدول العربية مع مؤسسة طلال أبو غزالة التي تكفلت بكافة تكاليف هذا الموقع وتقديم الدعم الفني الخاص بتشغيله، ولم تجد جامعة الدول العربية أفضل من هذه المناسبة لإطلاق هذا الموقع الذي يهدف الى إبراز جهود الدول العربية والمنظمات العربية والجهات الشريكة وتبادل الخبرات في مجال محو الامية وتعليم الكبار.

كما ستعقد جلسة حوارية بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار حول شعار الاحتفالية (محو الامية حق للإنسان وتنمية للأوطان). وان محو الامية لا يجب ان يقتصر على الامية الابجدية فقط ولكن يجب ان يهتم كذلك بمحو الامية الرقمية، وترى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دمج التكنولوجيا بالنظام التعليمي يوفر للمتعلمين المعارف المختلفة ويؤصل ويمكن للتعلم الذاتي والبحث عن مصار المعرفة بشكل عصري متطور ينأى عن التلقين، وتتلاشى معه الحدود المكانية والزمانية للمتعلم الكبير.