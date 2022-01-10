بالكمامات والمسافات الآمنة.. طلاب علوم القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول.. لايف

كتب محمد صبحى

يواصل طلاب كلية العلوم ب جامعة القاهرة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر من داخل قاعات الامتحانات حيث أجرى الدكتور أحمد الشريف عميد الكلية جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات .

وأكد الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول حضوريا للطلاب مع تطبيق الإجراءات لاحترازية ومراعاة المسافات الأمنة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل لجان الامتحانات

وأشار عميد كلية العلوم إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات العملى لطلاب الكلية قبل بدء امتحانات نهاية العام وتم رصد الدرجات وتقديمها الكنترولات تمهيدا لرصد درجات امتحانات النظرى وتجميع الدرجات وإعلان النتائج للطلاب.