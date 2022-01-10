بابا الفاتيكان يدعو لبذل كل جهد لتلقيح شعوب العالم

فاطمة شوقى

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى بذل كل جهد ممكن لأجل تلقيح جميع شعوب العالم ضد وباء كورونا، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

والتقى بابا الفاتيكان أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان لتبادل التهاني بحلول العام الجديد، وتوجه لضيوفه بالحديث ، قائلا إن "حضور الدبلوماسيين هو دائمًا علامة ملموسة على الاهتمام الذي توليه بلادهم للكرسي الرسولي ودوره في المجتمع الدولي".

وأضاف البابا، وفق ما نشرته إذاعة الفاتيكان: "إننا نرى في هذه الأيام كيف أن مكافحة كورونا ما تزال تقتضي جهدًا كبيرًا من قبل الجميع، وما نزال نتوقع أن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات، ما يزال فيروس كورونا يخلق العزلة الاجتماعية ويحصد الضحايا".

وأضاف "لذلك من المهم أن تستمر الجهود المبذولة لتلقيح السكان بأكبر قدر ممكن. وهذا يتطلب التزامًا متعددًا على المستوى الشخصي والسياسي وكلّ المجتمع الدولي، مضيفا "وثمة حاجة أيضا إلى التزام شامل من قبل المجتمع الدولي، حتى يتمكن كل سكان العالم من الحصول بصورة متساوية على الرعاية الطبية الأساسية وعلى اللقاحات".