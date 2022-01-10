انهيار الوداع على قبر وائل الإبراشى..لحظة دفن الإعلامي بجوار والدته.. صور ولايف

الدقهلية - شريف الديب - مرام محمد- تصوير عمرو مصطفى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لدفن جثمان الإعلامي وائل الإبراشى، بمثواه الأخير بمقابر العائلة ، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

كانت صلاة الجنازة أقيمت على جثمان الإعلامى وائل الإبراشى، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

وانهارت زوجة الإعلامى وائل الإبراشى، خلال وصول جثمان زوجها ، لمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي يشهد صلاة جنازة الإعلامي الراحل .

وانتابت الأسرة حالة من البكاء الشديد والإنهيار، خلال انتظار تشييع جثمان الراحل، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وسط مشاركة أهل القرية.

كما سادت حالة من الحزن على أسرة وأقارب الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، خلال انتظار تشييع جثمانه لمثواه الأخير .

حيث أكد أحد المقربين من الراحل ، انه كان دائم في مساعده الغير في العمل، والوقوف بجانب الجميع ومساعدتهم في عملهم في مجال الإعلام .

كما قال أخر ، نحن لا نملك غير الدعاء، فقد فقدنا أخد وجار وصديق عزيز ، فهو دائما ما كان يساعد الجميع .

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.



جثمان-الراحل-بمثواه-الأخير



حزن-وبكاء-اهل-الراحل-وائل-الإبراشى



خلال-دفن-جثمان-الراحل



خلال-مراسم-الدفن



دفن-جثمان-الراحل



قبر-الإعلامى-وائل-الإبراشى-بعد-دفن-الجثمان



قبر-الإعمى-وائل-الإبراشى-بعد-دفنه



قبر-الراحل-وائل-الإبراشى



اثناء-دفن-الجثمان



المشاركون-بدفن-الجثمان



انهيار-الأهل-خلال-دفن-الجثمان



أهل-وأقارب-الراحل



جانب-من-دفن-الإعلامى-الراحل