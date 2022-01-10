انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول العملية لطلاب فصول مياه الشرب بقنا

قنا صابر سعيد

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اليوم الإثنين، إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية للفصل الأول من العام الدراسى 2021-2022، لطلاب الصف الأول والثانى بفصول التعليم والتدريب المزدوج تخصص "فنى محطات و شبكات مياه الشرب وفنى محطات وشبكات مياه" والصرف الصحي).

وقال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة قد أجرت الامتحانات العملية لطلاب فصول التعليم والتدريب المزدوج "تخصص فنى محطات وشبكات مياه الشرب وفنى محطات وشبكات الصرف الصحي" بمعامل و محطات الشركة تحت إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة و صحة الطلاب و لجان التقييم.

أكدت فاتن نصر الدين، مدير عام التدريب المشرف العام على الفصول التعليمية، أن امتحانات التدريبات المهنية العملية للطلاب امتدت خلال الفترة من 2 إلى 9 يناير 2022 مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى للطلاب و تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.