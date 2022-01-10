اليوم السابع.. منتدى شباب العالم: "على الخير اجتمعنا ومن أجل المستقبل نعمل"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها انطلاق منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أكد في كلمة افتتاح المنتدى "على الخير اجتمعنا ومن أجل المستقبل نعمل"، وتأكيد الرئيس أن "الإصلاح الاقتصادى كان قاسيا لكنه جعلنا نتحمل تداعيات جائحة كورونا".



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