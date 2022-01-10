نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و33 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1216 حالة بعد تسجيل 207 حالات جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 529 حالة بعد تسجيل 156 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديدة 1552 حالة، بعد تعافي 143 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 2481 شخصا.

وسجلت الهند 179 ألفا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ أواخر مايو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليوناً و707 آلاف و727 مصاباً.