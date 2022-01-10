وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 483 ألفاً و936 شخصاً بعد وفاة 146 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 46 ألفاً و569 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليوناً و500 ألف و172 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 723 ألفاً و619 حالة.