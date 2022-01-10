الهند تبدأ حملة التطعيم بالجرعات المعززة من لقاحات كورونا للعاملين بالقطاع الصحى

أ ش أ

بدأت الهند اليوم الاثنين، حملتها لتطعيم العاملين الصحيين والفئات الضعيفة بالجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة (بكوفيد-19) في البلاد الناجمة عن المتحور "أوميكرون".

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الانجليزية أن الفئات المؤهلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا هم العاملون في القطاع الصحي والصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس والأشخاص البالغون 60 عاما فأكثر ممن يعانون من مشاكل صحية مسبقة، شريطة انقضاء 9 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأشارت القناة إلى أن الجرعة الثالثة أو المعززة ستكون من نفس نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص المستحق في جرعته الأولى والثانية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن عن الجرعات الوقائية (المعززة) في 25 من الشهر الماضي، وسط مطالب مستمرة بإعطاء جرعات معززة في ضوء التهديد الذي يشكله المتحور أوميكرون.