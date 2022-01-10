المفوضية الأوروبية تطلق صندوق الاتحاد لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت المفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية صندوق الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد ، والذي يقدم قسائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على حماية حقوق الملكية الفكرية، ليكون هذا هو ثاني صندوق تابع للاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعافي COVID-19 والتحولات الخضراء والرقمية للسنوات الثلاث المقبلة (2022-2024).

من جانبها قالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر ، المسؤولة عن سياسة المنافسة: " إذا أرادت الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو أو تولي زمام المبادرة في التقنيات الجديدة ، فعليها حماية اختراعاتها وإبداعاتها ، كما تفعل الشركات الكبرى، والأفكار والخبرات الجديدة هي القيمة المضافة الرئيسية لدينا في الاتحاد الأوروبي، ومن خلال هذا الصندوق ، نريد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تلك الأوقات الغريبة والبقاء أقوياء ومبتكرين خلال العقود القادمة ".

من جانبه قال مفوض السوق الداخلية ، تيري بريتون : الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت بشكل خاص بأزمة COVID-19. ولكن ما لا يتغير هو أنها تظل العمود الفقري لاقتصادنا وأنظمتنا البيئية. وسيدعم هذا الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تثمين ابتكاراتها وإبداعاتها، وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة الرسملة ودفع التحولات الخضراء والرقمية. "