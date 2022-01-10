المشدد 10 سنوات لميكانيكى وسائق قتلا شخصا بـ"سنجة" خلال مشاجرة بالخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار أمير عادل رمزى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، والمستشار محمد حسن، وأمانة سر كمال حلمى، ومحمود منيب، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لميكانيكى وسائق، لقتلهم شخصا بغير سبق إصرار أو ترصد خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1031 لسنة 2020 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2905 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "م ط م"، 27 سنة ميكانيكى، و"أ ع م"، 32 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجنى عليه "م ع س"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن كبله الأول وكال له الثانى ضربة بواسطة سلاح أبيض "سنجة"، استقرت بصدره، قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص السابق، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وحدوث مشادة كلامية بين شقيق المجنى عليه والمتهمين، وخلال تدخل المجنى عليه أصيب بطعنة بالصدر بواسطة سلاح أبيض "سنجة".

وجرى ضبط طرفى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة، فأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات حتى ورود تقرير الطبيب الشرعى للمتوفى، وأحالتعما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق بحق المتهمين.



جنايات بنها الدائرة التاسعة



كمال حلمى أمين سر الدائرة التاسعة بجنايات بنها



كمال حلمى أمين سر الدائرة