وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحفي، ردا على سؤال حول احتمال إجراء مثل هذا الاتصال: "في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن". ومع ذلك ذكر بيسكوف أنه "خلال الاتصال الهاتفي السابق الذي جرى عشية حلول رأس السنة الجديدة، أكد الرئيسان استعدادهما لإجراء اتصالات جديدة إذا لزم الأمر " .

وأضاف: "ستختتم المحادثات قريبا وسنرى إلى أين وصلنا وما هو رصيدنا، وبعدها سيكون واضحا كيف يمكننا تقييم الوضع".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أردف بيسكوف قائلا إنه "من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن"، مشيرا إلى أن العملية مازالت جارية.

وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الوفد الروسي سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، سيصدر حكمه في نتائج المحادثات بأي حال من الأحوال.

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت في جنيف المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وكان الجانبان قد عقدا مساء أمس لقاء تمهيديا وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بـ"المذهل والصعب والعملي".

ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف برفقة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي اليوم قضية الضمانات الأمنية. وتأتي هذه المحادثات قبيل اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل المقرر بعد غد الأربعاء.