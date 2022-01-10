الكرملين يرحب بالمحادثات بين مستشارى قادة رباعية نورماندى

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قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، إن الكرملين يعتبر المحادثات بين المستشارين السياسيين لزعماء رباعية نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)إيجابية، لكنها بعيدة كل البعد عن أي اختراقات.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية "بقدر ما أفهم، فهو بعيد كل البعد عن أي اختراق أو أي تقدم جاد هناك. لكن حقيقة المحادثات ذاتها، بالطبع، إيجابية، لكن الأمر، أعني موضوع المحادثات، لا يزال بالأحرى "قضايا معقدة".

وفي وقت سابق، أجرى نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك محادثات مع مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني ينس بلوتنر والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون. وبعد المحادثات، وقال كوزاك إن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك مشاركة أوكرانيا، لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا بشكل نهائي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إنه يعتزم إجراء مزيد من المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.