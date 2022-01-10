الكرملين: مسألة الانتشار الدائم لقوات حفظ السلام ببايكونور لم تطرح خلال قمة الأمن الجماعي

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن مسألة إمكانية الانتشار الدائم لقوات حفظ السلام في بايكونور بكازاخستان لم تُطرح خلال القمة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مسألة نشر قوات حفظ السلام بشكل دائم في القاعدة العسكرية التي أعيد إحياؤها في بايكونور قد أثيرت أثناء جلسة القمة، قال بيسكوف في تصريح اليوم الاثنين، "لم يتم التطرق إلى هذه المسألة".

وتعليقا على الدور الذي لعبته شبكة الإنترنت وشبكات التواصل في الأحداث الأخيرة في كازاخستان، قال بيسكوف "إن الشبكات الاجتماعية لا تخدم فقط الخير، ولكن يمكن أيضا أن تستخدم للشر"، لافتا إلى أن المسألة تكمن في اتخاذ تدابير لوقف هذا الشر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد صرح بأن الأحداث الأخيرة في كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين.

جدير بالذكر أن قاعدة "بايكونور" في كازاخستان تستخدمها روسيا لإطلاق أقمارها الصناعية والصواريخ الحاملة لمركبات الفضاء.