وأكد الكاظمي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين- أن الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على مختلف الأصعدة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.



كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.