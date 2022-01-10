الـتأمينات تفتتح أول منطقة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة فى المقطم

كتب مدحت وهبة

يفتتح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، السبت المقبل أول منطقة تأمينية تعمل وفقا للرؤية الاستراتيجية للهيئة بمنطقة المقطم، حيث يجرى تجهيز المركز بوسائل الاتصال الحديثة لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم نحو 10 ملايين و662 ألف صاحب معاش ومستفيد، كما يتم تقديم الدعم اللامحدود لموظفي المنطقة،.

ويأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد.

وأوضح إن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير كافة أوجه الحماية للمواطن المصري، والعمل على رفع أى معوقات عن كاهل المواطنين والإنصات إلى مطالبهم، وعمل كافة أجهزة الدولة لحلها، ومن أهم سبل الحماية التى تشغل المواطن المصري هى الحماية الاجتماعية والصحية، لذا جاء التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد، ومازالوا فى سن العمل.