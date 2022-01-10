اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصومال: تنفيذ حكم الإعدام قصاصا على جندي قتل مدنيا

الإثنين، 10 يناير 2022 02:34 م
الصومال: تنفيذ حكم الإعدام قصاصا على جندي قتل مدنيا تنفيذ حكم الإعدام قصاصا على جندي قتل مدنيا فى الصومال
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أنه نفذت محكمة القوات المسلحة بالصومال، اليوم الاثنين، حكم الإعدام على جندي من قوات الدراويش بمديرية بلد حواء قتل مدنيا في منطقة لوق التابعة لإقليم غدو.

وتم إعدام عبدي حسين محمود حسن طفور قصاصا بحق سغو غارني عيو، الذي قتل في الثالث من مارس 2021 في مدينة لوق، حيث كان المقتول يعمل سائقا لعربة توك توك.

وقال العقيد محمد عبد القادر محمد ، نائب المدعي العام لمحكمة لقوات المسلحة: “إن عبدي حسين محمود حسن “ظفور” البالغ من العمر 32 عامًا أُعدم اليوم قصاصا بحق المرحوم سغو عارني عيو”.


الصومال

اعدام

القصاص

جندى صومالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة