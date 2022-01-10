اليوم السابع
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الصحة: الحصول على الجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر على تلقى الثانية

الإثنين، 10 يناير 2022 08:00 ص
الصحة: الحصول على الجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر على تلقى الثانية وزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن شرط وصول الرسالة النصية بمعاد ومكان الجرعة الثالثة التنشيطية أن يكون قد مر 6 شهور علي تلقى الجرعة الثانية .

يشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الجرعة الثالثة

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