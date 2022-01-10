السيطرة على حريق بجوار مسجد في قرية بهجورة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدينة في قنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب بجوار مسجد بقرية بهجورة في نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض بجوار مسجد السلام بقرية بهجورة بنجع حمادي، وتمت السيطرة على الحريق.

وكانت قد انتقلت قوات الحماية المدنية، ومحمد عبد الحفيظ، رئيس القرية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.